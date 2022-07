Morre menina de 5 anos baleada na cabeça por traficante na comunidade do RJ

Morreu na manhã desta quinta-feira (21) a menina Esther Vitória de Melo Pires baleada na cabeça na quarta (20) na comunidade do Carvão, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.





Ela estava internada em estado grave no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.





A Polícia Militar (PM) informou, no início da madrugada, que prendeu em Itaguaí o traficante que atirou em Esther.





Ele foi identificado como Caio Cezar Barbosa e, segundo a polícia, confessou o crime na delegacia. Conhecido pelo apelido de Pivete, ele tem 23 anos e foi capturado na Comunidade do Engenho. Ele foi preso em uma ação conjunta entre a PM e a Polícia Civil.





De acordo com a polícia, Caio confessou para a polícia que atua no tráfico de drogas na Comunidade do Carvão.





Em depoimento, o criminoso contou que ouviu pelo rádio comunicador que tinha um “alemão” na comunidade. O termo é usado por criminosos para definir bandidos de facções rivais.





Caio afirmou ainda que encontrou o homem em luta corporal com um outro traficante da comunidade. Ele afirma que atirou, mas errou o alvo e acertou a criança.





“Caio relata que teria efetuado o disparo não para atingir a criança, mas um algoz que estava na comunidade e que seria egresso da outra facção. Além da prisão dele, conseguimos identificar este elemento que estava na comunidade e prendê-lo e a arma usada por Caio para efetuar o disparo”, afirmou o delegado Marcos Santana Gomes, responsável pelo caso.





O traficante rival que entrou na comunidade do Carvão também foi preso pelos policiais. Carlos Magno Silva Ferreira foi encontrado amarrado em uma área de mata na comunidade com a arma usada no crime.





Segundo as investigações, foram os traficantes que deixaram o armamento no local, na tentativa de incriminá-lo no lugar de Caio.





(Via Terra Brasil Noticias)