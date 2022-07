Mossoró tem 1° semestre menos violento em 10 anos

O portal o Câmera registra diariamente as principais ocorrências com ações violentas na região oeste do Rio Grande do Norte e a partir de 2011, todos os registros com mortes violentas, por alguma forma de homicídio, às chamadas Condutas Violentas Letais Intencionais “CLVI’s” na cidade de Mossoró.

Condutas Violentas Letais Intencionais é a designação criada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), para a categoria de crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e roubo com resultado morte, esse último também conhecido como Latrocínio.

De Janeiro a 30 de junho de 2022, na cidade ou em algumas comunidades da zona rural do município de Mossoró, 76 pessoas foram assassinadas. No mesmo período no ano passado, foram registradas 82 “CLVI’s”. No mês de Junho foram registradas 12 mortes violentas.





Comparando os 06 primeiros meses de 2022, com o mesmo período dos anos anteriores, só 2012, com 64 registros de “CLVI’s”, foi menos violento.





Registros de Condutas Violentas Letais Intencionais “CLVI’s” na cidade de Mossoró nos 06 primeiros meses de cada ano:





2022 – 76 “CLVI’s”

2021 – 82 “CLVI’s”

2020 – 96 “CLVI’s”

2019 – 95 “CLVI’s”

2018 – 125 “CLVI’s”

2017 – 128 “CLVI’s”

2016 – 128 “CLVI’s”

2015 – 81 “CLVI’s”

2014 – 92 “CLVI’s”

2013 – 99 “CLVI’s”

2012 – 64 “CLVI’s”

2011 – 112 “CLVI’s





(Via Terra Brasil Noticias)