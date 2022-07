Anitta é acusada de trair namorado novamente

Anitta e Filipe Ret divulgaram em suas redes sociais uma foto de um single que os dois lançarão juntos no próximo dia 12, e um fã mais ousado acabou brincando “shippando” os dois, mas acabou recebendo uma resposta atravessada da cantora.





Ao retuitar uma publicação de Ret com a imagem, um usuário do Twitter escreveu: “Se o Ret nunca macetou Anitta eu sou uma geladeira Electrolux com marca de adesivo”.





A cantora, que namora o produtor canadense Murda Beatz, respondeu o tuiteiro com bom humor: “Quer que eu mande umas beats pra pôr dentro da geladeira?”.





(Via Terra Brasil Noticias)