Mulher é assassinada a tiros e facadas em praça pública em Juazeiro do Norte/CE

Uma mulher de 44 anos foi morta a tiros e facadas na Praça dos Ourives, no Bairro Franciscanos, em Juazeiro do Norte, na noite desta segunda-feira (11). A vítima, que não teve a identificação informada, não tinha antecedentes criminais.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local colhendo as primeiras informações que levem a identificação dos suspeitos, que fugiram após o crime.





Até a manhã desta terça-feira (12), ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no caso. O caso é investigado do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.





Fonte: G1/CE