URGENTE! Terceiro caso de varíola dos macacos é confirmado no Ceará

Por meio de nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) registrou, no último domingo (10), o terceiro caso confirmado de Monkeypox (varíola dos macacos) no Estado. O paciente do sexo masculino é mora em Fortaleza, tem 26 anos e histórico recente de viagem à São Paulo (SP). Os outros dois casos confirmados também são um de Fortaleza (sexo masculino, 35 anos) e outro de Russas (sexo masculino, 43 anos).





No Ceará, foram notificados 26 casos suspeitos, destes, 16 foram descartados laboratorialmente: Fortaleza (9), Maracanaú (1), Cedro (1), São Gonçalo do Amarante (1), Caridade (1), Caucaia (1), Ocara (1) e Guaramiranga (1). Sete casos seguem em investigação, notificados pelos municípios de Aracoiaba (1), Juazeiro do Norte (1), Fortaleza (3), Quixadá (1) e Maranguape (1). Entre os suspeitos, quatro são do sexo masculino e três são do sexo feminino.





Em todas as notificações foram aplicadas as medidas recomendadas, como isolamento, busca ativa de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e para diagnóstico diferencial para outras doenças, que estão em processamento. A Sesa tem monitorado o cenário junto às Vigilâncias em Saúde dos Municípios, realizando publicação periódica de notas técnicas atualizadas sobre a doença.





Fonte: GCmais