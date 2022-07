Bolsonaro lamenta que Constituição não permita que "estuprador apodreça na cadeia"

No final da tarde desta segunda-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro (PL), comentou sobre o caso do médico anestesista preso em flagrante por estupro. No Twitter, o chefe do executivo lamentou que a Constituição Federal não permite que "estuprador apodreça na cadeia".





“É extremamente lamentável que a nossa Constituição não permita sequer que o maldito estuprador que abusou de uma paciente grávida anestesiada no RJ apodreça para sempre na cadeia, sem nenhum tipo de privilégio. Direitos humanos é para a vítima, esse vagabundo que se exploda”, escreveu o presidente em rede social.





Giovanni Quintella Bezerra foi detido depois de abusar de uma paciente grávida sedada em São João do Meriti, no Rio de Janeiro.





O estupro foi gravado por enfermeiras e técnicas do Hospital da Mulher de Vilar dos Teles na 3ª operação do médico no plantão. As funcionárias suspeitaram do comportamento do profissional e da quantidade de sedativos aplicada nos pacientes e esconderam uma câmera para gravar o ato, que serviu de evidência para a denúncia.





Gazeta Brasil