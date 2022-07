Mulher suspeita de matar bebê no Ceará é presa no MS

Uma mulher de 22 anos foi presa no Mato Grosso do Sul (MS) suspeita de envolvimento no assassinato de um bebê no Ceará. O recém-nascido foi morto por sufocamento em agosto de 2019, na Praia do Futuro, em Fortaleza. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) divulgou as informações da prisão nesta terça-feira, 5.





A mulher, identificada como Bianca Rodrigues dos Santos, tem 22 anos e é natural do Mato Grosso do Sul.





A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul (PC-MS) depois de troca de dados com os agentes do Estado cearense.





De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Bianca veio a Fortaleza em 2019. Ela teria abandonado o corpo do recém-nascido do sexo masculino nas imediações do hotel onde estava hospedada.





A investigação da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial da especializada, aponta que, após o crime, a mulher embarcou para Cascavel, no Paraná.





Ao longo da investigação, a PC-CE localizou a suspeita no MS e pediu mandado de prisão preventiva.





Ainda de acordo com a SSPDS, após a prisão, "o procedimento policial foi finalizado e remetido à Justiça".





