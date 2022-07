Mulher tem sobrenome trocado por 'vagabunda' em cartão de crédito

Uma mulher de 29 anos, que preferiu não ser identificada, teve o seu sobrenome trocado por “vagabunda” em um cartão de crédito e resolveu entrar com um processo contra o C6 Bank, banco responsável pelo objeto. O caso aconteceu em Campo Grande (MS). A vítima pede uma indenização de R$ R$ 50 mil por danos morais.





Em entrevista ao G1 Mato Grosso do Sul, o advogado responsável pelo caso, Ederson Lourenço, narrou que sua cliente o contatou logo após receber o cartão, durante uma confraternização. "Quando abriu o papel, leu 'vagabunda' no cartão, ela disse ter começado a dar risada, mas depois se deu conta do que tinha acontecido", contou.





O profissional ainda relatou que, na correspondência, o nome da vítima consta correto. O xingamento está impresso apenas na parte de dentro e no cartão.





Em nota, o C6 Bank diz estar acompanhando o caso e que não pode divulgar mais informações a respeito por causa da lei complementar 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras.





(O Povo)