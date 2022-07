Lula está insatisfeito com redução dos preços dos combustíveis

O grupo que elabora o programa de governo de Lula (PT) coloca a volta da presença estatal no mercado de distribuição de combustíveis como uma das possíveis ações do governo federal caso o petista vença as eleições de outubro. A informação é do site Poder360.





A medida está entre uma série de possibilidades elencadas para tentar conter a inflação dos combustíveis e do gás de cozinha. A decisão política sobre quais ideias colocar em prática será de Lula, se ele voltar ao Planalto.





A versão final do programa de Lula deve ser conhecida nas próximas semanas. É necessário apresentar o documento no registro de candidatura.





Também há discussões sobre aumentar a capacidade de refino de combustíveis no Brasil e colocar a Petrobras de volta no mercado de fertilizantes.





Fonte: Poder 360