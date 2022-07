Ossada misteriosa de animal inexistente intriga moradores no interior do Ceará

Uma ossada de um animal não reconhecida na região foi encontrada por um morador na zona rural do município de Poranga, no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (11). O material foi entregue a equipes de bombeiros civis da região, que logo perceberam que a ossada não pertencia a um animal comum na área.





O ambientalista e coordenador da equipe de bombeiros, Jaeger Pinho, disse que nunca tinha visto um crânio como o que foi encontrado. Pinho também acredita que a ossada tenha sido de um animal não conhecido no Brasil.





"É de um animal que com certeza nós não conhecemos, porque a cabeça é tipo uma cabeça de um réptil mas que, no céu da sua boca, tem oito dentes molares. Então esse tipo de animal ele não é da nossa fauna e devido a situação aqui do fóssil, é de muito tempo", disse o ambientalista.





Cientistas da Universidade Regional do Cariri, referência nos estudos paleontológicos no Brasil, vão até Poranga nesta quarta-feira (13) para recolher o material e levá-lo para análise.





