Violência: Varjota registra segundo homicídio em menos de 48 horas

Um homem de 31 anos foi executado no começo da manhã deste domingo (17), na avenida Presidente Castelo Branco, em Varjota. Esse foi o segundo homicídio registrado na cidade em menos de 48 horas.





Francinei Alves, residente no bairro Ararinha, foi atingido com vários disparos por trás das barracas montadas para os festejos, nas imediações da colônia de pescadores. Segundo a Polícia, o crime ocorreu por volta das 5h25 e ninguém soube informar mais detalhes sobre como aconteceu ou a autoria.





O corpo da vítima foi removido para o núcleo da Pefoce em Sobral. Diligências foram feitas nas imediações para tentar colher mais informações ou identificar os suspeitos, mas até o momento os policiais não lograram êxito.





Vale ressaltar que o homicídio de hoje ocorreu a poucos metros do de ontem. Eduardo da Silva Rodrigues, que já havia sofrido um atentado no mês passado, foi morto por dois atiradores em plena via pública.





(A Voz Sta. Quitéria)