Gravíssimo acidente é registrado na CE-362 entre Massapê e Senador Sá

Um grave acidente, registrado durante a tarde deste domingo (17), deixou um morto e duas pessoas feridas, na CE-362, que liga os municípios de Massapê e Senador Sá.





Os veículos envolvidos do acidente foram uma caminhonete Amarok branca e um Ecosport vermelho. Segundo informações apuradas pelo SPN, na caminhonete estava um casal, que foi socorrido para o hospital de Massapê. Já no outro veículo, o motorista, não identificado, morreu no local.





O Corpo de Bombeiros esteve no local fazendo o resgate de vítimas presas às ferragens. A Perícia Forense foi acionada e o corpo de uma das vítimas foi transladado para a unidade da Pefoce de Sobral.





(SPN)