Jovem afirma estar cego de um olho depois de IPhone explodir em seu rosto

O jovem do município de Pedra Branca, Leandro Brasil Silva, de 28 anos, afirmou que já não consegue enxergar com um dos olhos, depois de ter sido atingido pela explosão de um telefone celular. Leandro estaria cego e busca tratamento para preservar a visão do outro olho ferido.





As informações foram confirmadas por Leandro ao portal GCMais, ligado à TV Cidade, afiliada da Rede Record no Ceará. Ao site ele afirmou que ainda consegue enxergar um pouco com um dos olhos, mas com o outro “já não consegue ver mais nada”.





É a primeira vez que Leandro Brasil Silva, que trabalha como agricultor, confessa que está cego de um dos olhos. Durante a semana a imprensa de modo geral vinha especulando que ele poderia ficar sem a visão do órgão, mas agora ele confessa publicamente que já perdeu a visão de um olho.





O acidente envolvendo o jovem pedrabranquense aconteceu no último domingo (10). Ele estava em um almoço com a família e usava um IPhone que tinha comprado há cerca de três meses, quando o aparelho explodiu em suas mãos. Os estilhaços da explosão atingiram os olhos de Leandro que precisou ser levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF) e de lá encaminhado para o Hospital Oftalmoclínica.





Ao portal Correio News o médico oftalmologista que atendeu Leandro em Fortaleza teia afirmado que eram “grandes as chances do mesmo vim a perder o olho direito devido a forte explosão que atingiu em cheio seu olho e com isso a pupila ocular ficou desmanchando o preto com o branco”.





Leandro tinha comprado esse aparelho iPhone zero de última geração em Pedra Branca através de loja virtual e havia cerca de 3 a 4 meses apenas de uso. Segundo informações, os familiares de Leandro vão entrar na justiça.





(Revista Central)