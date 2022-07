Mãe se revolta ao saber que buraco em rodovia foi consertado após morte da filha

A mãe de uma mulher de 31 anos que morreu na última quinta-feira, 14, após um acidente de trânsito na CE-580, em Quixadá, culpa as más condições de trafegabilidade da pista pela morte da filha. Segundo ela, o acidente teria sido causado por um buraco do lado direito da via no trecho que liga a zona urbana ao Distrito de Custódio.





A vítima, Dayane Sousa, circulava na estrada em uma motocicleta, quando caiu com o veículo dentro da abertura na pista. Ela chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos.





Indignada com a situação, Cleide Saldanha decidiu ir ao local do acidente da filha na manhã deste sábado, 16, para gravar um vídeo, mas foi surpreendida ao identificar que o problema já havia sido corrigido. "Vocês taparam o buraco para quê? Para amenizar a dor da família? Cadê o dinheiro dos impostos que vocês recebem? Foi aqui que a vida da minha filha foi ceifada porque vocês fizeram... uma pista não, um matador. Aqui era um buraco enorme", disse Cleide, apontando para a estrada.





No local, há sinais de que houve a implantação de uma nova camada de massa asfáltica no local do buraco. "Depois que a minha filha caiu aqui e morreu é que vocês vieram tampar. [...] Aqui é a ira de uma mãe que perdeu uma filha com 31 anos. Foi aqui que ela perdeu a vida dela. Na pista todinha tem buracos maiores do que esses. isso aqui não vai amenizar a minha dor", finaliza Cleide Saldanha





(O POVO)