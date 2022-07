Papa Francisco dá sinais que vai renunciar

“Não é uma catástrofe mudar de papa, não é um tabu”, disse o pontífice durante entrevista no avião papal.





O papa Francisco (foto) afirmou que pode chegar o momento em que ele precise avaliar a possibilidade de renunciar, caso seu estado de saúde o impossibilite de servir ao cargo.





Em entrevista coletiva no avião que o levou do Canadá para Roma, Francisco disse que deve reduzir o ritmo de suas viagens.





“Não acredito que possa manter o mesmo ritmo de viagens de antes. Acredito que na minha idade, e com esses limites, devo me poupar para poder servir à Igreja, ou pelo contrário pensar na possibilidade de me colocar de lado”, afirmou.





“Não é uma catástrofe mudar de papa, não é um tabu”, acrescentou





(Antagonista)