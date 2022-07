Polícia apreende 23 pés de maconha plantados em quintal de casa na zona rural do município de Jati/CE

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (8) um homem que cultivava uma plantação de maconha no quintal de casa no Sítio Carnaúba, zona rural do município de Jati, no interior do Ceará. Os 23 pés de maconha estavam com aproximadamente 45 dias de plantio.





De acordo com a PM, Após uma denúncia anônima que uma pessoa estaria plantando maconha no próprio quintal para posteriormente comercializar os entorpecentes, de imediato, uma equipe foi ao local averiguar. Ao chegar no imóvel, o suspeito autorizou a entrada dos agentes.





Na residência, os PMs encontraram além dos 23 pés de maconha, um balde com folhas colhidas, uma balança de precisão e R$ 170,00 em espécie. O homem recebeu voz de prisão e foi levado até a Delegacia Regional de Brejo Santo, onde foi autuado por tráfico de drogas.





(G1/CE)