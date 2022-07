POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO !!!

A Polícia Civil apreendeu 200 quilogramas de maconha durante uma operação realizada nesta quinta-feira (21) no município de Juazeiro do Norte, no Ceará. O homem que transportava a droga em um veículo foi preso. A ação foi realizada pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD).





Segundo os policiais civis, após ter acesso às informações de um carro que estaria vindo de São Paulo conduzindo entorpecentes, os agentes interceptaram o veículo e durante a vistoria encontraram na carroceria 290 tabletes de maconha.





O motorista de 33 anos, natural de Juazeiro do Norte, foi levado à delegacia regional da cidade, onde foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas. As investigações continuam para identificar quem seria o destinatário dos entorpecentes.





(G1/CE)