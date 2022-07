POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ABUSAR SEXUALMENTE DE SEIS SOBRINHAS

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (21), em Camocim, no interior do Ceará, suspeito de abusar de seis sobrinhas. Uma equipe da Polícia Civil do município se deslocou até a casa do suspeito para efetuar a prisão.





Antônio Bispo da Hora Filho, 57 anos, foi encontrado e preso, sem resistência, em sua residência, na localidade de Cedro, zona rural de Camocim. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto. O suspeito está sendo investigado pela prática de crimes sexuais contra suas sobrinhas.





O homem foi levado à Delegacia Regional de Camocim para prestar esclarecimentos sobre as acusações. O suspeito será apresentado no Fórum de Sobral para realização de Audiência de Custódia.





Via A Voz Sta Quitéria

Foto ilustrativa