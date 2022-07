POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO!

No início da manhã de hoje, a composição Raio 02 foi acionada via CIOPS para verificar dois homens em atitude suspeita nas proximidades de um Motel na rodovia estadual entre as cidades de Sobral e Groaíras.





Ao realizar patrulhamento no entorno do motel, os militares abordaram dois homens e com eles foram localizados dois revólveres calibre 38, com nove munições intactas, além de cocaína, dinheiro e celulares.





Lucas Ripardo Ferreira, 24 anos e Pedro Lucas Duarte, 21 anos foram presos e conduzidos a Delegacia Municipal de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190