Cansados de esperar o Poder Público e sofrerem com assaltos, moradores de Lisieux fazem roçagem de estrada

Moradores do distrito de Lisieux, em Santa Quitéria, fizeram neste sábado (09), um mutirão na CE-463 (entroncamento que dá acesso a localidade) no sentido de roçarem o matagal às margens da pista bem como amenizarem a buraqueira ao longo dos nove quilômetros da rodovia.





Criminosos que praticam delitos periodicamente na região se escondem com o matagal alto para abordar as vítimas e subtrair os seus pertences, como ocorreu na última terça-feira (05) com os passageiros de uma topic. A atribuição de fazer esta roçagem é da Superintendência de Obras Públicas (SOP - Distrito Operacional de Santa Quitéria), que há um bom tempo não faz a ação lá.





Já em relação aos buracos, os populares conseguiram com a ajuda de uma pedreira, material como pó de brita para tapar parte das crateras e a mão de obra ficou por conta de voluntários. Veículos trafegam diariamente pela CE, que está bem inacessível e têm de andar com velocidade reduzida para que não sofram prejuízos, momento em que também são atacados pelos assaltantes, como em vezes anteriores.





A "estrada do terror", como já é nominada pelos lexovienses, está no pacote para ser refeito e recuperado no programa Ceará de Ponta a Ponta, do Governo do Estado, desde o ano passado, porém ainda sem prazo para começarem os trabalhos.





(A Voz de Sta. Quitéria)