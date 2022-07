Urgente: oito pessoas foram encontradas mortas na cidade de Tonantins, no Amazonas

Pelo menos oito pessoas foram encontradas mortas, em uma área conhecida como mata do garimpo do puré, as margens do alto Rio Solimões, no município de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus).





De acordo com informações de populares da região, os crimes teriam sido motivado por uma disputa de território e venda de entorpecentes entre traficantes e pirata dos rios.





Os próprios moradores da região estavam fazendo a retirada dos corpos, que foram encontrados em áreas de mata de comunidades ribeirinhas.





Portal CM7