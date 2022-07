Mesmo com vacinação completa, Datena é internado com Covid

Diagnosticado com Covid-19, o apresentador José Luiz Datena foi internado neste domingo (10) no hospital Sírio-libanês, em São Paulo. Por meio de suas redes sociais, o jornalista confirmou aos seguidores que a internação foi necessária após ele sentir os sintomas do coronavírus.





Na publicação, Datena fez questão de ressaltar que não apenas tomou as quatros doses da vacina, como também tem o costume de usar máscara, mesmo o uso não sendo mais obrigatório no estado de São Paulo.





– Quero aqui dar meu depoimento pessoal: mesmo com as quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso. Use máscara e tome vacina! – escreveu.





O âncora do Brasil Urgente ainda elogiou a equipe médica que o atendeu.





– Melhores médicos, entre eles meus irmãos Kalil e Davi. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a esse tipo de saúde – concluiu.





Recentemente, José Luiz Datena desistiu de concorrer ao Senado por São Paulo. Filiado ao PSC, o apresentador iria compor a chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato que tem a chancela de Jair Bolsonaro. (Pleno News)