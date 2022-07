PRF apreende 55 kg de skunk em tanque de combustível de caminhão no interior do Ceará

55 quilos de skunk foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 189, da BR-116, em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. Os materiais estavam escondidos no tanque de combustível de um caminhão.





Os policiais estavam em uma fiscalização quando avistaram o veículo trafegando em alta velocidade na rodovia, conforme a PRF. A ação foi registrada na última terça-feira (26).





O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Russas. Ele não teve a identidade divulgada pela PRF. Os procedimentos cabíveis serão realizados.





Fonte: GCmais