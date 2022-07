TRAGÉDIA: Motorista morre após carro explodir enquanto era abastecido em posto de combustíveis

O motorista que ficou ferido na explosão de seu carro enquanto abastecia em um posto de combustíveis na Zona Norte do Rio de Janeiro morreu na madrugada desta quarta-feira (27). Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.





Ele estava abastecendo seu veículo com GNV em um posto de combustíveis na Rua Vinte e Quatro de Maio quando explodiu atingindo o motorista, que tinha acabado de abrir a mala do carro. O homem foi socorrido para um hospital em estado grave, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.





O carro ficou destruído, assim como a cobertura sobre as bombas de combustível do posto. Nenhum frentista ficou ferido. Eles disseram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que estava em mau estado de conservação, enferrujado.





Uma mulher que passava pelo local foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas recebeu alta nesta terça-feira mesmo.





(G1)