Professor é demitido após usar tirinha que satiriza a polícia

Nesta quarta-feira (29), um professor de Sociologia foi demitido do Colégio Visão, em Goiás, por ter utilizado uma charge com crítica à polícia em um exercício para a turma do Ensino Médio.





O desligamento do professor Osvaldo Machado da Silva Neto foi motivado sobretudo após o youtuber conservador Gustavo Gayer repudiar a atitude do professor em um vídeo publicado nesta segunda (27). Ele denunciou uma doutrinação por parte do docente de Sociologia.





– O professor de sociologia ensinando para os jovens que a polícia causa barbárie. Odeia a polícia, mas ama os bandidos – disse Gayer, que é pré-candidato a deputado, recebendo apoio de internautas.





No exercício polêmico em questão, Osvaldo questionava aos alunos qual elemento do Estado que estava sendo retratado na tirinha. A imagem mostra um personagem fazendo comentário ao ler um jornal: “Mais um assalto em São Paulo. Ainda bem que temos a polícia para combater a violência em prol… da barbárie”.





– Esse vídeo (de Gustavo Gayer) produziu enorme desconforto. A questão na prova, com a utilização da tirinha, não era sobre polícia ou bandido, mas sobre o aspecto do Estado – disse o professor em sua defesa.





Osvaldo também alega que havia mostrado o conteúdo dos exercícios à direção da escola que, segundo ele, deu carta branca.





– No dia seguinte [terça-feira], percebi algo estranho. A diretora me chamou e, depois da aula, quando me apresentei, fui surpreendido com o anúncio da demissão. Considerei o motivo desproporcional – contou.





Por outro lado, Gayer relatou que está recebendo ataques nas redes sociais por parte de apoiadores do professor.





– Um rápido recado a todos os adolescentes que infelizmente foram doutrinados e vieram aqui me xingar. Eu não tenho raiva de vocês, na verdade estou fazendo isso para salvar vocês. Vocês ainda são ingênuos para perceber. Um dia vão ter filhos e perceber a besteira que estão fazendo – disse nos stories do Instagram.





Em nota à imprensa, o Colégio Visão afirmou que segue um código de conduta.





– A escola possui um Código de Conduta que veda manifestações políticas, partidárias ou ideológicas em ambiente escolar. A direção do Colégio mantém um canal de diálogo aberto com alunos e familiares, sempre pautando suas ações no Código de Conduta – diz a nota.





