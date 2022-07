Se não tiver fraude, dá Bolsonaro no 1º turno, diz Eduardo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) concedeu entrevista exclusiva ao Diário do Poder onde afirma que “se não tiver fraude, acredito até que vai dar (Jair) Bolsonaro no 1º turno”. Segundo o filho do presidente, o otimismo se explica pelo desempenho observado nas ruas.





“Não é que nessas cidades ele está fazendo motociatas e manifestações. Onde ele chega, em Uberlândia, em Fortaleza, em qualquer cidade, basicamente, principalmente aquelas, Campina Grande, interiores, é sempre a maior manifestação política da história daquela cidade”, disse.





Durante a entrevista ao jornalista Willian Corrêa, Eduardo Bolsonaro explica que o foco do governo Jair Bolsonaro “continua sendo em todos os brasileiros”, sem distinção ou discriminação por raça, ideologia política, gênero ou opção sexual.





Como exemplo, ele cita a queda de 34% no número de homicídios no país. “Pode ter certeza que são menos gays, menos heteros, menos brancos, menos negros, todo tipo de pessoa que está realmente se beneficiando dessa política”, explica.









O deputado também falou sobre a defesa das liberdades individuais e de imprensa, bem como o ativismo judicial, além da importância da retomada da economia com redução do desemprego para menos de 10% pela primeira vez desde 2015, e do avanço de importantes obras de infraestrutura pelo país.





Confira abaixo a íntegra da entrevista exclusiva ao Diário do Poder, direto dos Estados Unidos. (Diário do Poder)