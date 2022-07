Simaria quebra o silêncio em meio à nova polêmica com Simone: “Pare de se comparar com outras pessoas”

Simaria usou as redes sociais na última sexta-feira (15) para desabafar. Após deixar de seguir Simone, a cantora, que está afastada dos palcos, resgatou uma reflexão que faz parte do começo da polêmica com a irmã.





“Pare de se comparar com outras pessoas. Você está nesse planeta para ser você e não uma imitação de você mesmo”, escreveu a artista. A publicação remete às declarações feitas por ela em uma entrevista, quando disse que Simone a criticava por tudo e não a deixava ser ela mesma.





Quase um mês fora dos palcos por motivos médicos, Simaria deixou de seguir Simone no Instagram, além de dar unfollow na conta da dupla. As irmãs, que tinham demonstrado apoio e carinho nesse período, dão indícios de mais um desentendimento.





Um dos motivos poderia ser o retorno de Simaria aos palcos, que segue sem previsão. O colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, afirmou que ela planejava passar apenas 10 dias distante, tempo esse que teria sido estendido para um prazo “indeterminado”. A artista também teria demonstrado sua insatisfação à equipe e solicitado uma data, sem sucesso.





