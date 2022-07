Dono da Betzord se defende e diz que sempre alertou sobre riscos

Lucas Tylty, um dos fundadores da Betzord, voltou a se manifestar sobre o inquérito do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que apura supostas irregularidades da empresa e a associação de alguns famosos que divulgaram a marca, como Deolane Bezerra e Tirullipa





O empresário disse que sempre alertou seu público sobre os riscos do mercado de investimentos esportivos, esclareceu que a Betzord não é uma casa de apostas e deu detalhes sobre como funciona seu empreendimento





“Sempre mantive a mesma linha de comunicação, que o mercado de investimentos esportivos não é fácil”, observou. “Às pessoas que entram achando que é 100% garantido, que você nunca vai perder, lembre-se sempre, isso aqui é investimento em renda variável, tem seus riscos, sim, então é importante ter controle emocional para saber administrar”, seguiu.





“Não somos uma casa de apostas, nós temos um infoproduto voltado para o mercado de investimentos esportivos, que compartilha conhecimento, é um conteúdo de educação, que disponibiliza uma ferramenta para que possam melhorar cada vez mais o desempenho dentro do mercado de investimentos esportivos”, esclareceu.





O empresário ainda resgatou vídeos de 2021, de quando já alertava sobre as oscilações dos investimentos de renda variável como apostas esportivas. “É muito importante sempre ter a transparência. Comigo não tem essa, não. Muitos vão iludir vocês dizendo que lucra todos os dias, mas aqui, não. Terão dias que a gente não vai lucrar. Que nos dias de red [dias no vermelho] você possa refletir. Independente se você é muito bom, você não vai lucrar todos os dias”, disse Lucas em uma publicação feita no ano passado.





Investigação





Lucas Tylty se mostrou tranquilo em relação ao andamento das investigações e explicou que as apostas esportivas já são regularizadas há bastante tempo e que é um mercado que tem crescido.





“Todos os times grandes têm vínculos com as apostas esportivas. Investigação qualquer empresa pode ter. Eles vão investigar, a gente vai comprovar tudo certinho, já estamos com os advogados acionados para provar que a nossa empresa é muito séria, com mais de 170 colaboradores, é uma empresa que tem sede, que recolhe seus impostos. A gente está muito tranquilo com isso. A gente é o lado mais interessado em poder esclarecer tudo”, garantiu.





Deolane





Lucas Tylty falou que a relação que mantém com Deolane vai além da parte profissional e deixou clara sua admiração pela digital influencer. “Uma das coisas que mais me impactou quando fechei a parceria com Deolane foi o fato dela já conhecer o mercado de investimentos esportivos, então foi muito mais tranquila nossa comunicação”, disse ele.





“Quando falei com Dani [Daniele Bezerra, irmã de Deolane], ela falou: ‘Só estou aqui, deixei Deolane divulgar porque vi seu produto na prática. Vi, testei, vi que realmente fazia sentido, porque já gostava do mercado de investimentos esportivos, já ganhava uma renda extra com esse mercado e eu vi que o produto de vocês é muito bom. A gente sempre foi muito transparente, Deolane sempre foi muito transparente em relação a divulgação dela”, acrescentou.





O criador da Betzord explicou, ainda, o motivo de Deolane ter deixado de divulgar a empresa. “Ela recebeu uma proposta melhor e achou mais interessante divulgar um outro produto voltado para o mesmo segmento de investimentos esportivos e está tudo bem, isso não afeta meu relacionamento com Deolane. A gente sabe separar a amizade do lado profissional”, declarou.





