Tiroteiro em shopping deixa várias vítimas na Dinamarca

Um tiroteio foi registrado na tarde deste domingo (3) em um shopping center de Copenhague, capital da Dinamarca. A polícia da Dinamarca confirmou “vários feridos e mortos”, sem especificar o número de vítimas. Uma pessoa suspeita foi detida.





Durante entrevista coletiva, o inspetor-chefe da polícia de Copenhague, Soren Thomassen, disse que o detido suspeito de ligação com o tiroteio é um cidadão dinamarquês de 22 anos.





O jornalista Joseph Dana, que estava no local, declarou à Globo News que os tiros ocorreram na área da Praça de Alimentação do shopping e provocaram uma onda de pânico e correria.





Ele acrescentou que não há indícios da participação de outras pessoas no ataque, embora tenha destacado que a polícia vai continuar procurando, em conjunto com os serviços de inteligência, por mais perpetradores, enquanto não puderam confirmar que houve apenas um responsável.





Em uma mensagem no Twitter, a polícia de Copenhague afirmou que enviaram reforços para o centro comercial, localizado em um distrito entre o centro da cidade e o aeroporto.





A imprensa dinamarquesa informou que muitas pessoas saíram às pressas do shopping pouco antes das 18h30 (hora local, 13h10 de Brasília).





A cerca de 650 metros do centro comercial Fields está localizada a Royal Arena, onde hoje tem programado o show – com todos os ingressos já vendidos – do cantor britânico Harry Styles.





*Com informações da EFE