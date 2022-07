Polícia confirma vários mortos e feridos em tiroteio no shopping da Dinamarca; Assassino tem 22 anos

Um tiroteio na Dinamarca deixou vários mortos e feridos na tarde deste domingo, 3, no no shopping center Field’s, em Copenhague. A informação foi confirmada pela polícia local, mas o número de vítimas não foi especificado. Durante entrevista coletiva, o inspetor-chefe da polícia de Copenhague, Soren Thomassen, disse que o detido suspeito de ter ligação com o tiroteio é um cidadão dinamarquês de 22 anos. O motivo do tiroteio ainda é desconhecido, mas a polícia está investigando um possível passado terrorista, ao mesmo tempo que fala de uma grande incerteza sobre o que aconteceu. O inspetor-chefe também ressaltou que não há indícios da participação de outras pessoas no ataque, embora tenha destacado que a polícia vai continuar procurando, em conjunto com os serviços de inteligência, por mais envolvidos, portanto ainda não é possível afirmar que houve apenas um responsável.





O agente disse que por volta das 17h30 (hora local) a polícia recebeu informação sobre um tiroteio no bairro de Amager, localizado entre o centro da cidade e o aeroporto, enviando em seguida reforço para o local. Soren Thomassen afirmou que as forças de segurança continuarão presentes com um amplo destacamento e ressaltou a necessidade de “ter certeza absoluta” de que a situação está “sob controle”. A emissora dinamarquesa “TV2” relatou três pessoas internadas após o tiroteio, de acordo com as declarações do assessor de imprensa do hospital Rigshospitalet, Jacob Aaen. A polícia de Copenhague havia informado anteriormente no Twitter que reforços haviam sido enviados ao shopping depois de receber relatos de um tiroteio.





“Houve tiros e várias pessoas foram atingidas”, disse, sem especificar sobre mortos ou feridos, ao confirmar a prisão de uma pessoa suspeita de ligação com o tiroteio. “Atualmente não podemos dizer mais sobre sua identidade”, acrescentou na ocasião. A prefeita de Copenhague, Sophie Andersen, relatou no Twitter um incidente “muito grave” do qual ainda não se sabe ao certo quantas pessoas foram feridas ou mortas. A cerca de 650 metros do centro comercial está localizada a Royal Arena, onde hoje tem programado o show – com todos os ingressos já vendidos – do cantor britânico Harry Styles e que segundo os organizadores irá acontecer, mas aparentemente começará mais tarde do que o esperado. O próprio Styles escreveu na rede social Snapchat que estava “chocado” e afirmou que ele e toda a sua equipe estão orando pelas pessoas afetadas.





Créditos: CNN.