Paraná Pesquisas: Bolsonaro lidera disputa ao Planalto em SP

Um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas neste domingo (3) indicou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) possui uma vantagem de três pontos percentuais sobre o ex-presidente Lula (PT) na intenção de voto entre os eleitores do estado de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais.





De acordo com os números, Bolsonaro conta com 39,7% das intenções de voto, ante 36,4% de Lula. O ex-governador Ciro Gomes, do PDT, aparece na terceira colocação, com 7,7% das intenções de voto. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) fecha a lista dos quatro primeiros colocados, com 1,7%.





Nos índices de rejeição, o líder é Ciro Gomes, com 53,4%. Bolsonaro, de acordo com a pesquisa, é o segundo colocado, com 50,5% dos eleitores. Lula, com 49,2%, e Simone Tebet, com 37%, completam a lista dos presidenciáveis mais rejeitados, de acordo com o instituto.





O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.820 eleitores em São Paulo, entre os dias 27 e 30 de junho, em 77 municípios do estado. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo BR-03362/2022. (Pleno News)