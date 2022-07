ALERTA: Número de casos de varíola dos macacos no Brasil dobram em três dias

O número de casos de varíola do macaco, doença causada pelo vírus monkeypox, confirmados no Brasil chega a 76, mostram dados divulgados neste domingo (03) pelo Ministério da Saúde.





Com a atualização, é possível afirmar que a quantidade de infecções no país dobrou (+105%) somente nos últimos três dias, já que na sexta-feira (1º) havia 37 registros positivos da doença.





Até o momento, os casos estão distribuídos entre o Distrito Federal (1) e os estados do Rio Grande do Norte (1), Minas Gerais (2), Rio Grande do Sul (2), Ceará (2), Rio de Janeiro (16) e São Paulo (52).





Diante da evolução das ocorrências, o Ministério da Saúde diz seguir “em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes”.





O Brasil já enfrenta transmissão comunitária da doença, ou seja, o vírus já infectou pessoas que não viajaram nem tiveram contato com quem esteve em países onde há surto da infecção, como Espanha e Portugal.





