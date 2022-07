UFC em Sobral abre vaga para professor de música

As oportunidades são para a Faculdade de Educação (Faced), em Fortaleza, e para o Curso de Música do Campus da UFC, na Zona Norte.

Para o complemento do quadro de professores universitários, tanto da Capital, quanto do interior do estado, a partir do dia 25 deste mês, estarão abertas as inscrições para o concurso público para professor efetivo. As inscrições seguem até 12 de agosto deste ano, exclusivamente pela Internet. Os salários podem chegar a R$ 9.616,18.





Para a Faced é ofertada uma vaga para professor adjunto-A, no Departamento de Fundamentos da Educação, no setor de estudo Psicologia da Educação. Os candidatos devem comprovar doutorado na área de Educação, para exercer uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.





O Curso de Música em Sobral, também oferta uma vaga para professor adjunto-A, com jornada de trabalho de 40 horas semanais (regime de dedicação exclusiva), no setor de Estudo Pesquisa e Práticas de Ensino em Música. Os candidatos devem comprovar doutorado em Música ou Educação. As informações sobre cronograma, remuneração, taxas de inscrição e documentação necessária podem ser consultadas no edital e no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) da UFC





O curso de Música – Licenciatura da Universidade Federal do Ceará, em Sobral, foi criado no ano de 2010, iniciando suas atividades letivas em fevereiro de 2011. A proposta é de atender às demandas da Zona Norte do Ceará, quanto à formação de Educadores Musicais. Assim, “forma o professor de Música, em nível superior, com conhecimentos da pedagogia, linguagem musical e ensino de instrumentos musicais; capaz de atuar de maneira crítica e reflexiva, interagindo, enquanto artista educador musical, com o meio em que atua”, informa a instituição.





