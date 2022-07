BOMBA CASEIRA COM FEZES É LANÇADA EM EVENTO COM LULA NO RIO

Uma bomba caseira com fezes foi lançada contra o público que acompanhava o ato do ex-presidente Lula, na noite de hoje na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, informa a

. O forte esquema de segurança instalado na praça que abriga milhares de pessoas não conseguiu impedir o ataque, que ocorreu por volta das 18h50 antes de o pré-candidato subir ao palco. O artefato — feito com uma garrafa PET— provocou forte estrondo e espalhou mau cheiro no local. Ninguém se feriu, pois só haviam fezes da garrafa. O responsável não foi identificado. O local onde a bomba caiu foi isolado e o material rapidamente coletado por bombeiros civis. As atividades no palanque, que já haviam sido iniciadas, foram paralisadas por pouco mais de 20 minutos até a chegada de Lula.