VIOLÊNCIA SEM CONTROLE NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE; VÍDEO

Um homem foi morto por disparos de arma de fogo no início da noite desta quinta-feira (07) no interior de um depósito de Hortifruti no bairro Ceasa em Tianguá. O crime foi cometido por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta e realizaram vários disparos contra ele que não resistiu e morreu no local.





A vítima possuía uma tornozeleira eletrônica e foi identificado como Tiago Campos dos Santos, que tinha 29 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, Tiago que faria 30 anos no próximo sábado (09), possuía quatro antecedentes por roubo e um por furto.





Após o crime, os indivíduos fugiram e a polícia militar realiza um cerco na região em busca de capturá-los.