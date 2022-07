URGENTE! Troca de tiros com policiais do Raio deixa três criminosos mortos em Santa Quitéria

Uma troca de tiros entre policiais do Raio e criminosos deixou três mortos na noite desta segunda-feira (18), na rodovia CE-362, entre Santa Quitéria e Sobral.





Segundo informações da Polícia, a composição estava passando na estrada quando se deparou com um veículo F1000, de cor azul, parado na estrada com uma moto na carroceria. Ao darem a ordem de parada para abordagem, os integrantes do veículo reagiram e passaram a efetuar disparos.





Os raianos revidaram o ataque e balearam três homens. Dois deles já foram identificados, sendo o motorista Deusdedit Alves da Silva, 54, residente em Santa Quitéria e que estava com uma tornozeleira eletrônica e Diogo Ferreira de Souza, 25, de Monsenhor Tabosa. O outro não portava nenhum documento de identificação no momento do fato.





Os baleados foram socorridos para o Hospital Municipal de Santa Quitéria, no entanto, deram entrada já em óbito. Com os três, foram apreendidas uma moto Honda Titan de cor vermelha e três armas.





Os corpos aguardam a remoção para o núcleo da Perícia Forense em Canindé.





Ocorrência em andamento. Mais informações a qualquer momento.





Via Portal A Voz Sta. Quitéria