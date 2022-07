PM recebe denúncia de homem armado em festa e abordagem termina em morte em MG; VEJA VÍDEO

Durante uma abordagem policial em Contagem (MG), Marcos Vinícius Vieira Couto, de 29 anos, foi morto com três tiros, na noite de sábado (16/7). Segundo os familiares da vítima — que gravaram a cena — os militares teriam recebido uma denúncia de que o jovem estaria armado em uma festa.





No vídeo, é possível ver Marcos com as mãos para cima, enquanto os policiais que atenderam a ocorrência conduzem a abordagem. Em clima de tensão, os agentes pedem que as pessoas se afastem do local





Em determinado momento, os militares levam Marcos para trás de um veículo, quando é possível escutar três disparos. As pessoas que estão próximas se desesperam e questionam o ocorrido.





Durante coletiva de imprensa no domingo (17/7), a major Layla Brunnela, da Polícia Militar de Minas Gerais, informou que a corporação recebeu um chamado por volta das 22h40 de sábado. O denunciante teria informado que estavam sendo efetuados disparos de arma de fogo em uma festa, e que o homem também teria proferido ameaças e dado coronhadas em populares.





“Recebemos uma segunda ligação de uma segunda pessoa confirmando disparos de arma de fogo nesse local, relatando que havia uma vítima de coronhadas e ameaça no interior dessa festa. A guarnição chega para fazer a abordagem desse indivíduo. A pessoa que liga identifica quem seria o autor desses disparos e ameaças, inclusive repassa o grau de periculosidade desse autor, alegando que ele seria chefe do tráfico de entorpecentes nessa região, e quando a guarnição chega, identifica de imediato esse autor”, explicou Layla.





Durante a coletiva, a major afirmou que o suspeito resistiu à abordagem. Os militares, segundo ela, não cometeram “nenhum excesso”.





De acordo com a corporação, foi constatado que o suspeito tinha sete passagens por porte de arma, nove por tráfico e uma por venda de armas. Durante o ocorrido, ele também estaria sob o efeito de drogas e álcool.