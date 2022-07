Vice-prefeito é preso após “tapas no bumbum” de servidora

Anderson Wester de Sousa (Republicanos), vice-prefeito de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (21) suspeito de importunação sexual. A denunciante é uma faxineira e copeira de 44 anos que presta serviços para a prefeitura.





De acordo com a servidora, o vice-prefeito, conhecido como Andinho, lhe deu “dois tapas no bumbum”, enquanto ela realizava seu trabalho na manhã desta quinta. A atitude teria sido o estopim, mas o político já vinha fazendo “brincadeiras como beijo no pescoço”.





Testemunhas ouvidas pela polícia após a denúncia afirmaram que o vice-prefeito “sempre brinca com diversas funcionárias, com toques ou beijos”, mas que não consideravam de cunho sexual. Afirmaram também que “não perceberam maldade na ação desta quinta-feira e que já presenciaram a faxineira reclamar da ação em outras vezes”.





A mulher, porém, disse não ver inocência nas brincadeiras e que as mesmas a deixam desconfortável. Em conversa com a polícia, Andinho disse que é homossexual e sempre brincou com a as funcionárias, mas de forma respeitosa e carinhosa. Ele alegou também nunca ter percebido o desconforto da mulher que o denunciou.





O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Mateus Leme e a denúncia encaminhada à Polícia Civil, que informou por meio de nota:





– Após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da justiça.





Nesta sexta (22), a Prefeitura de Mateus Leme divulgou nota informando que o vice-prefeito está trabalhando normalmente.





(Pleno News)