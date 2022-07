Bandido mata homem à queima-roupa um dia após ser solto

Um segurança foi morto com tiros na cabeça e no tórax às 7h56 desta sexta-feira (22), em frente a padaria onde trabalhava, em Santos, litoral de São Paulo. Depois dos disparos, o criminoso pegou alguns objetos da vítima e fugiu. As câmeras de segurança da região flagraram toda a ação.





Nas imagens, é possível ver que o segurança está com uma camisa rosa e conversa com outro homem, de boné preto, em frente à panificadora Galícia. Um homem vestindo um casaco cinza se aproxima com as mãos para trás, escondendo a arma, e atira à queima-roupa.





A vítima até tenta desviar dos tiros, mas é atingido e logo cai no chão, de bruços. O criminoso então vira o homem de barriga para cima, pega o celular dele, mexe no rosto do segurança e foge, deixando o corpo estendido na calçada.





(Pleno News)