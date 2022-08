1,2 tonelada de cocaína é encontrada em barco

Polícia Federal, em conjunto a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), apreendeu 1,2 tonelada de cocaína em um barco, escondida embaixo de toneladas de gelo, neste sábado, 20. A droga teria como destino a Europa e a apreensão, que é a maior de cocaína no Ceará em 2022, decorre de cooperação entre entidades dos Estados Unidos e do Reino Unido. Seis pessoas foram presas.





A ação ocorreu em águas internacionais. A embarcação estava atracada no Cais Pesqueiro do Mucuripe, em Fortaleza, e zarpou na última semana. A documentação incompleta e a desativação do mecanismo de rastreamento obrigatório (PREPS) reforçaram as suspeitas da investigação, executada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE). Policiais federais, com o apoio da Marinha do Brasil, prenderam em flagrante o comandante do pesqueiro e cinco tripulantes.





As entidades que compõem a cooperação internacional são a Drug Enforcement Agency (DEA) e com a National Crime Agency (NCA), órgãos policiais dos Estados Unidos e Reino Unido, respectivamente.





Os presos foram interrogados e indiciados pela PF e poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e por integrarem organização criminosa, com penas de até 34 anos de reclusão.





(O Povo)