CRUELDADE: Jovem tem olhos arrancados e corpo queimado no Piauí

Um homem identificado como Natanael Lima, 20 anos, foi encontrado morto com requintes de crueldade no bairro Princípio, zona urbana do município de José de Freitas, por volta das 08:30 da manhã deste sábado (20) de agosto. Segundo a Polícia Militar o crime ocorreu na parte da madrugada. O corpo de Natanael estava queimado, com perfurações na barriga e tórax. Segundo informações de um vizinho, a vítima reside em José de Freitas e possuí parentes no município. Na entrada do local que da acesso ao terreno baldio é possível localizar vestígios de sangue que caracteriza luta corporal.





Uma parte da mandíbula da vítima estava exposta, com os olhos arrancados, causando grande comoção entre populares e vizinhos que residem próximo ao terreno baldio onde o corpo foi encontrado.





As forças de segurança aguardam a perícia. O caso foi registrado pela PM como lesão corporal seguida de morte.





(Fala Piauí)