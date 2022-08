No TSE, Lula perguntou a Temer sobre “aquele uísque gostoso”

Na última terça-feira (16), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceu à cerimônia de posse de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O petista se sentou no espaço reservado aos ex-presidentes, e de acordo com a revista Veja, buscou uma aproximação com o ex-presidente Michel Temer.





Lula teria iniciado a conversa com Temer perguntando se ele ainda tinha “aquele uísque gostoso lá na sua casa”.





À coluna Radar, da Veja, Temer confirmou que a conversa entre os dois foi amigável.





– A nossa conversa foi de muita amizade. O presidente Lula sempre muito delicadíssimo – apontou. (Pleno News)