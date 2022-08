Alexandre de Moraes é sorteado relator da candidatura de Bolsonaro no TSE

Próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes foi sorteado como relator do pedido de registro de candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição ao Planalto.





Cabe ao relator apreciar o pedido de registro após encerrada a data-limite para a impugnação ou contestações das candidaturas e levá-lo ao plenário da Corte para julgamento.





Alexandre de Moraes será o próximo presidente do TSE. Ele assume a função no dia 16 de agosto, primeiro dia oficial de campanha eleitoral no país.