Empréstimo para BPC e Loas em Brasília - MISTER MONEY

QUEM RECEBE BPC/LOAS PODE FAZER EMPRÉSTIMO CONSIGNADO?





Essa é uma pergunta que sempre recebemos aqui no blog, e por se tratar de uma dúvida recorrente, vamos falar sobre isso no texto de hoje.













A resposta é NÃO! Talvez o que se possa tentar seja um empréstimo pessoal, o que também não é garantido, visto que as financeiras sabem que quem recebe o BPC são pessoas vulneráveis economicamente, com renda per capita bastante baixa! Mesmo depois da recente mudança.





Até ano passado, para ter direito ao BPC, a renda familiar per capita (A soma dos rendimentos dividido pelo número de membros que moram na casa) quem solicitava o benefício deveria ser INFERIOR a um quarto do salário mínimo ou R$ 275.





Com a nova lei, o rendimento PODE SER IGUAL a um quarto do salário mínimo. Há ainda a abertura para casos excepcionais, em que a renda por pessoa na família pode chegar a meio salário mínimo (R$ 550).





Os casos excepcionais levarão em conta alguns critérios:





O grau de deficiência da pessoa;





O comprometimento do orçamento familiar com gastos médicos, tratamentos de saúde, fraldas, alimentos especiais e medicamentos – do idoso ou da pessoa com deficiência – que não sejam disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou com serviços não prestados pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS).





As novas regras começaram a valer agora dia 1º de janeiro de 2022. Com essa mudança também veio o auxílio inclusão que você lerá aqui no blog em um post futuro.





A lei só permite que o empréstimo consignado seja feito para trabalhadores da iniciativa privada ou para aposentados e pensionistas do INSS. Apesar de ser pago pelo INSS o bpc/loas é um benefício assistencial, não um benefício concedido a quem contribuiu com o INSS!





Projeto de Lei - Paulo Paim





Existe um Projeto de Lei (2.069/11) de autoria do senador, Paulo Paim, que está em tramitação no congresso nacional, mas ainda não virou lei.





O PL foi aprovado na comissão de Seguridade Social e família no dia 18 de abril de 2018, segue para outras etapas de aprovação até virar lei.





Segundo informações do Senado, o projeto deve ser analisado ainda pelas comissões de finanças e tributação, de constituição e justiça, e de cidadania.





Alternativas para Empréstimos





Sem alternativa do empréstimo consignado cuja taxa de juros é menor que outras modalidades de crédito, resta ao beneficiário do bpc/loas, como dissemos no início do texto, tentar obter crédito em outras frentes como crédito pessoal.





A concessão do crédito vai depender da análise da instituição financeira. De acordo com o banco central as taxas de juros dos empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas do INSS variavam de 1,52 % a 2,2 % ao mês.





No cheque especial e cartão de crédito as taxas médias estavam na casa dos 11% ao mês. Realmente essas não são boas opções para pessoas que têm como renda o BPC.





Quem tem Direito ao BPC/LOAS





Tem direito ao bpc/loas segundo o professor da escola paulista de direito, Lucas Reis, especialista em direito trabalhista e previdenciário tem direito ao benefício da prestação continuada (BPC) que é a lei orgânica da assistência social:





✓ Pessoas que tenham 65 anos ou mais;





✓ Pessoas com algum tipo de deficiência de qualquer idade desde que apresenta impedimentos de longo prazo mínimo de dois anos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que o impeçam de trabalhar e provê seu sustento.





Para ter direito ao BPC não é preciso ter contribuído para o inss, mas não há direito ao recebimento de 13º salário.





Para obter mais informações sobre o benefício BPC/LOAS procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município, que é porta de entrada das famílias para a Política de Assistência Social ou ligue para o INSS no número 135 (só telefone fixo).





Fonte: R7 - Adaptações: Território Deficiente