Após 9ª queda seguida, gasolina é mais vantajosa que etanol em 23 estados

Após nove semanas seguidas de queda, o preço médio da gasolina chegou a R$ 5,25 nos postos do país, o menor valor desde fevereiro de 2021. Com isso, o combustível já é mais vantajoso que o etanol em 23 estados e no Distrito Federal, de acordo com dados divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis) na última sexta-feira (26).





Apenas em Mato Grosso vale a pena abastecer com etanol, já que o preço fica abaixo de 70% do valor cobrado pela gasolina. No caso de São Paulo, o preço médio dos dois produtos se equiparou a esse limite, o que permite que o motorista escolha o combustível. Por fim, no Amapá não houve registro do valor do etanol e por isso não é possível fazer o cálculo.





A conta considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, deve ter um preço-limite de 70% do valor do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Nesta semana, o diesel também registrou redução de 6,5%, passando de R$ 7,05 para R$ 6,93, em média. Já o etanol recuou 3,8%, de R$ 3,98 para R$ 3,84, na média do país.





CEARÁ - COMPENSA GASOLINA





Gasolina - R$ 5,33





Etanol - R$ 4,90





Porcentagem - 91,93%