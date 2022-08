UOL faz enquete sobre “saudade” de Lula, mas Bolsonaro lidera

O portal UOL publicou, nesta quinta-feira (25), uma enquete no Twitter na qual perguntou aos seguidores sobre as intenções de voto para presidente da República. A pergunta, no entanto, foi se os internautas tinham “saudades do ex”, em uma referência clara ao ex-presidente Lula (PT). Apesar do tom parcial a favor do petista, é o presidente Jair Bolsonaro (PL) quem lidera a enquete.





Até 11h desta sexta (26), Bolsonaro aparecia com 51% da preferência dos cerca de 108 mil usuários do Twitter que tinham respondido a enquete. Lula, por sua vez, era a escolha de 41,1% dos internautas que votaram no levantamento. Ciro, a terceira opção citada na postagem, ficou com 7,9% dos votos.

Enquetes como a publicada pelo UOL, no entanto, são proibidas pelas normas eleitorais. De acordo com o artigo 23 da Resolução 23.600/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), “é vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei n° 9.504/1997 , a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral”. A data citada na lei é o dia 15 de agosto do ano da eleição.





Além disso, a resolução ainda ressalta que “entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada, e que não utilize método científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa”.





Via Pleno News