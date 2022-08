Bandidos assaltam motoboy no Domingos Olímpio, em Sobral

Mais um trabalhador foi vítima da ação de bandidos em Sobral. Um motoboy foi rendido por assaltantes no cruzamento das ruas Maria Monte e Manoel Marinho, no bairro Domingos Olímpio, durante a madrugada deste sábado (27), por volta das 00:55.





O motociclista teve o seu veículo e uma mochila levados pelos bandidos. Um policial flagrou a ação criminosa e atirou contra os indivíduos, mas eles conseguiram fugir.





Moradores do bairro ficaram assustados com o barulho dos disparos e acionaram a polícia. De acordo com uma moradora, foi ouvidos cerca de 6 disparos e os assaltantes fugiram em direção à garagem da Itapemirim, principal rota de fuga de bandidos que atuam na região.





Até o momento nenhum suspeito foi preso.





