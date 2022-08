Bolsonaro dispara e abre 11 pontos de diferença de Lula, mostra pesquisa

Dados da pesquisa realizada pela Futura apontam que Jair Bolsonaro (PL) tem 46,3% das intenções de voto no estado de Minas Gerais. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem com 35,3%. O estudo foi divulgado nesta terça-feira (23).





Os números correspondem a um cenário estimulado, quando é apresentada aos eleitores uma lista com opções de candidatos. Nesta situação, Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 6,5% das intenções de voto dos mineiros. Simone Tebet (MDB) ficou com 1,9%.





A pesquisa ouviu 1.200 eleitores de 323 municípios de Minas Gerais, entre os dias 16 e 19 de agosto. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou menos, e o índice de confiança é de 95%. O estudo tem registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo MG-09198/2022.





Fonte: Terra Brasil Notícias