Casa pega fogo em Reriutaba!

Uma casa pegou fogo na noite deste domingo (14), no município de Reriutaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 20h na zona rural da cidade. Ninguém ficou ferido.





O Corpo de Bombeiros afirmou que os agentes da cidade trabalhavam em um evento no centro da cidade e foram até a casa para combater as chamas.





Um caminhão pipa cedido pela prefeitura também foi usado na ocorrência. O combate às chamas durou cerca de 30 minutos. Segundo populares, a própria dona da casa foi queimar alguns objetos e o fogo acabou se alastrando para outros móveis da casa.





