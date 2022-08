Corrida ao Governo do Estado: Instituto Paraná aponta Capitão Wagner com 40%, Roberto tem 22,3%, e Elmano 17,7%

Um dia antes do início da campanha eleitoral, uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira (15), aponta o Capitão Wagner (União Brasil) como líder da preferência dos cearenses na corrida ao Palácio da Abolição.





Wagner aparece com 40,1% das intenções de voto, vindo, em seguida, com empate técnico dentro da margem de erro, os candidatos Roberto Cláudio (PDT-PSD), com 22,3%, e Elmano de Freitas, da Coligação Ceará Cada Vez Mais Forte, com 17,7%. Os demais candidatos não pontuaram.





De acordo com o Instituto Paraná, entre os eleitores, 8,3% disseram não saber em que votar ou não responderam, enquanto 10,6% admitem anular o voto. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº CE 05755/2022, ouviu, de forma presencial, 1.540 eleitores, em 60 municípios do estado, entre os dias 8 e 12 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e tem 95% de confiança.





O Instituto Paraná ouviu, também, os eleitores com citações espontâneas e, nessa modalidade, Capitão Wagner aparece com 17,4%, seguido por Roberto Claudio ( 8,7%) e Elmano de Freitas (8,2%). Os demais candidatos, conforme a pesquisa, não alcançaram mais de 1%.





A pesquisa mostra, ainda, que 60,5% não declararam votos e outros 4,5% disse que anulariam o voto.





